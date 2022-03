Més per Menorca proposa una bateria de mesures per minimitzar les conseqüències de la guerra d'Ucraïna

Més per Menorca proposa una bateria de mesures a totes les administracions públiques perquè siguin incloses en els seus plans de xoc per fer front a les conseqüències de la guerra d'Ucraïna. A més, aquest conflicte està provocant unes conseqüències econòmiques i de manca de recursos naturals d'abast mundial, que «tindran un gran impacte en l'economia dels menorquins i menorquines», ha declarat el portaveu de Més per Menorca, Josep Juaneda.

«Tot i que Menorca està avançant cap a les energies renovables, en aquests moments es fa més evident la necessitat de prendre decisions que accelerin aquesta transició energètica», ha afegit Juaneda. Per això mateix, «les administracions tenen l'obligació en aquests moments d'articular una resposta preferent a les necessitats dels sectors en risc d'exclusió, i al mateix temps adoptar decisions que reforcin la resiliència de tota la nostra societat, minimitzant l'impacte negatiu d'aquesta crisi, i avançant el canvi global de model productiu que necessitam», ha dit, també.

Per aquest motiu, han presentat accions i iniciatives les quals, «en total coherència amb el model de societat que volem per la Menorca com a Reserva de Biosfera, ajudaran a minimitzar els efectes en l'economia dels menorquins i menorquines». En primer lloc, respecte a l'estalvi energètic, volen potenciar la figura del gestor energètic a les administracions públiques, reforçant-la amb responsables energètics d'edifici, àrees o departaments, i fomentar en les administracions locals la contractació conjunta d'energia.

Per tal d'ajudar al transport públic, han proposat revisar les freqüències en aquelles línies que tenen un major índex d'ocupació per tal d'adaptar-se a les necessitats reals de les persones usuàries, i estudiar la possibilitat d'incorporar al servei noves línies que facilitin els desplaçaments entre diferents punts de l'illa. Així com la incorporació d'un sistema tarifari integrat que bonifiqui a les persones usuàries del transport públic i sigui més just amb el cost dels trajectes, i posar en marxa accions destinades a facilitar l'accessibilitat a totes les persones amb algun tipus de discapacitat.

Per al sector primari, volen incloure una línia nova de forma extraordinària per donar ajuts a foment de la producció de producte local, i exigir al Govern la convocatòria de la Mesa del producte local per concretar mesures dirigides a incrementar la compra del producte agrari, ramader i pesquer de les Balears. També, desenvolupar accions de formació, assessorament i ajut en materials bàsics per la implantació de tractament de terres amb sistema keyline, que permet frenar la pèrdua de sòl fèrtil per erosió a la vegada que augmenta molt la captura i infiltració d'aigua de pluja sobre el terreny i sobre els aqüífers.

Les mesures a favor dels joves són reforçar els ajuts públics a l'habitatge de lloguer per a joves, per afavorir les seves possibilitats d'emancipació en un context d'inflació, i demanar al Govern espanyol que elimini la incompatibilitat del bo jove de lloguer amb les ajudes a l'habitatge jove, per tal que siguin compatibles amb ajudes al lloguer de les altres administracions públiques.

Finalment, com a mesura per agilitzar la burocràcia per a la instal·lació d'autoconsum, volen habilitar una finestreta única de tramitació que inclogui la comunicació prèvia d'inici d'obres als ajuntaments corresponents, així com la liquidació de les taxes corresponents. També, augmentar els ajuts per a l'autoconsum, demanant al Govern que augmenti el percentatge de l'ajut per instal·lar autoconsum; a més a més, també demanen que pagui l'ajut a la bestreta, fomentar les comunitats d'energies renovables i les comunitats energètiques locals, amb línies d'ajudes i finançament específiques, instar als ajuntaments a ampliar les bonificacions fiscals de l'IBI a les llars i edificis que participin en Comunitats Energètiques Locals, així com instar al Govern espanyol que desenvolupi la figura de l'agregador energètic.