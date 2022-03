Democracia Nacional considera Chaparro un «pres polític» i assegura que «amb l'empresonament es persegueix la unitat d'Espanya»

El secretari general de Democracia Nacional, Pedro Chaparro, ha ingressat a la presó de Madrid-1 per l'assalt a Blanquera el 2013. Chaparro ha estat condemnat per un delicte contra el dret de reunió i per desordres públics.

Dels catorze assaltants condemnats, vuit ja són a la presó, cinc han demanat un ajornament per esperar a saber si se'ls concedeix l'indult o no, i un altre és fugit a l'estranger.

El partit d'extrema dreta, Democracia Nacional, considera Chaparro un «pres polític» de l'estat espanyol i assegura que «amb l'empresonament es persegueix la unitat» de l'Estat espanyol.

Pels mateixos fets ja han ingressat a la presó els líders de la Falange i d'Alianza Nacional.



Assalt per impedir la celebració de la Diada

Els fets varen ocórrer el dia de la Diada del 2013, quan un grup d'ultradretans van irrompre al Centre Cultural Blanquerna de Madrid amb la intenció d'impedir la celebració.

Van cridar consignes anticatalanes, van colpejar alguns dels assistents, van tirar a terra la bandera catalana i el faristol de l'escenari, van llançar gas pebre i van fer marxar tothom.

Els assaltants, molts d'ells de partits d'extrema dreta com Falange, Democràcia Nacional i Alianza Nacional, van marxar poc després.

Tres persones van quedar ferides: el delegat de la Generalitat a Madrid, Josep Maria Bosch; el diputat de CiU Josep Sánchez Llibre, i un càmera de TV3. A més, van causar destrosses per valor de 1.300 euros.