MÉS per Mallorca presenta una iniciativa parlamentària per a investigar les connexions econòmiques entre l'extrema dreta espanyola i la Rússia de Putin

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha presentat una iniciativa parlamentària instant el Congrés dels Diputats a crear una comissió d'investigació per aclarir les fonts de finançament de les fundacions satèl·lits dels partits amb representació dins la cambra baixa espanyola.

Aquesta iniciativa neix arrel la publicació d’un informe especial del Parlament Europeu elaborat per més de 130 experts que assenyala que diferents partits de la ultradreta europea són receptors de fons d'origen rus. «A ningú se li escapa que el moviment polític més semblant a Putin que hi ha Europa és la nova dreta populista i xenòfoba; ara es tracta d’esbrinar si a més de pensar com el plutòcrata rus també són finançats pel Kremlim», ha declarat Ensenyat.

La iniciativa parlamentària explica detalladament que existeixen vincles evidents entre la nova ultradreta europea i Vladimir Putin: «No es tracta només de compartir ideari sinó que en molts casos aquests grups ultres han rebut ajuts econòmics del règim neozarista que provoca mort i destrucció a una guerra cruel i il·legal a Ucraïna i molta incertesa en el nostre dia a dia». Així, Miquel Ensenyat ha explicat que «la gent necessita saber quins són els aliats de Putin aquí a les Illes i també a l’Estat, quins són els col·laboracionistes d’aquells que estan provocant una guerra, una crisi humanitària molt greu, el risc de desabastiment de matèries primeres o la pujada del preu de l'energia».

El document registrat per MÉS per Mallorca explica que Rússia «entén tot el bloc occidental com un únic agent que va contra els seus interessos expansionistes i la seva tàctica per debilitar aquest bloc consisteix en provocar tensions i inestabilitats internes dins els seus territoris. La nova ultradreta és una arma més dins aquesta lògica bel·licista del Kremlim i la seva irrupció de forma generalitzada a Europa coincideix amb les ànsies expansionistes russes. Moscou ha finançat la nova ultradreta a tota Europa perquè coincideix amb el seu ideari i perquè vol atacar la democràcia europea des de dins». El portaveu de MÉS, Miquel Ensenyat, ha estat contundent en aquest sentit: «Vox és el cavall de Troia de Putin per destruir la nostra democràcia».

«Xenofòbia, supremacisme racial, lleis antiLGTBI, antifeminisme, militarisme expansionista i un ús sistemàtic i estratègic de la mentida per generar discòrdia i divisió són les premisses bàsiques de la Rússia de Putin, d'igual manera que ho són per Bolsonaro a Brasil, Trump als Estats Units, Viktor Orbán a Hongria, Salvini a Itàlia o Vox a l’estat espanyol. Diferents expressions de la mateixa barbàrie. L’admiració dels líders ultradretans europeus a Putin ara s’amaga però els vincles econòmics que han ajudat al ressorgiment de la dreta xenòfoba són més difícils de tapar», ha remarcat Ensenyat. A més, ha destacat que «els ultres fa 80 anys miraven a Roma i Berlín com ara miren a Moscou».

En el cas de l’Estat espanyol aquests ajuts russos sembla que s’han canalitzat mitjançant l'oligarca rus sancionat Konstantin Malofeyev que fa costat obertament a Putin i que hauria finançat l'organització Hazte Oir, un dels grups de suport a Vox més importants, marcadament homòfob i ultra. Álvaro Arsuaga, tresorer de Hazte Oir, ha reconegut que els doblers que rep el seu grup poden servir per a fer costat a la marca de la dreta populista a l’Estat espanyol i a les Illes Balears. «No és la primera vegada que Vox rep doblers d’organitzacions que podrien titllar com mínim de sospitoses», ha recordat Ensenyat. De fet, el partit d'extrema dreta va començar amb l’ajuda econòmica del Consell Nacional de la Resistència de l'Iran (CNRI), una organització que va tenir un braç armat que va figurar fins a 2012 en la llista d'organitzacions terroristes dels EUA, tal com va admetre l’enllaç entre Vox i aquesta organització l’exdiputat europeu del Partit Popular i també proper a Vox Alejo Vidal-Quadras.

Finalment Ensenyat ha insistit que totes les forces democràtiques han d'aïllar les formacions antidemocràtiques a les institucions perquè «poden arribar a obeir als interessos de països estrangers com els de la Rússia de Putin». «El pacte de govern entre el Partit Popular i Vox a Castella i Lleó és una pèssima notícia per a la democràcia a l'Estat espanyol. Això d’un PP centrat de la mà de Feijoo és una altra fake new», ha explicat Ensenyat. De fet, aquest pacte han encès les alarmes fins i tot al grup parlamentari del Partit Popular Europeu, on el seu president el polonès Donald Tusk ha advertit que aquest acord no pot convertir-se en tendència. «La pregunta que pertoca ara és quines són les intencions del PP aquí a les Illes? Què val més la nostra democràcia o que la senyora Prohens segui a un despatx del Consolat de Mar?», ha conclòs Ensenyat.