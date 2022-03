Les protestes dels transportistes provoquen grans retencions a Palma

Les protestes dels transportistes han provocat aquest dilluns, des de primera hora del matí, grans retencions als accessos a Palma com a protesta per la situació del sector i l'encariment del preu del combustible. Els convocants defensen una aturada indefinida per a aconseguir una millora de les condicions laborals i denuncien la impossibilitat d'afrontar l'augment constant del preu del combustible.

Segons han informat des de la Direcció General de Trànsit (DGT), des de primera hora del matí els camions han anat baixant des d'Inca i col·lapsant l'autopista fins a arribar a Palma, des d'on estan fent voltes per la Via de Cintura i les entrades a Palma.

Encara que la patronal del transport assegura que no hi ha vaga aquest dilluns, a primera hora del matí grans camions han blocat l’entrada a Mercapalma i han intentat dificultar l’accés de la resta de camions a les instal·lacions. A més, al Passeig Marítim de Palma, una dotzena de transportistes s'han mogut per diversos punts d'accés a la ciutat dificultant la fluidesa del trànsit.

Cal recordar que el president de l'Agrupació Empresarial de Transport de Mercaderies de les Balears-FEBT, Ezequiel Horrach, va reiterar divendres passat que l'entitat, integrada a la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies, no havia convocat cap aturada del transport.