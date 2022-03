El Parlament aprova una PNL per millorar els serveis disponibles per a dones majors de 65 anys víctimes de violència de gènere

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei per tal de promoure accions de difusió, prevenció i sensibilització sobre la violència de gènere en dones majors de 65 anys destinades a millorar el coneixement dels seus drets i dels serveis disponibles per a atendre-les. La iniciativa ha estat impulsada pel Grup Parlamentari Socialista, Bea Gamundí, signada per Unidas Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca i la coalició del PSIB-PSOE-GentxFormentera-EU, però ha rebut el vot en contra de VOX.

«Des del 2003, més del 17% de les dones víctimes de violència masclista a les Illes Balears tenen més de 60 anys, això vol dir que moltes de les dones són majors», ha declarat Gamundí. En aquest sentit, també reclamen que el Govern espanyol i el de les Balears «puguin, de manera coordinada, elaborar, difondre i preveure accions i impulsar mesures enfocades en aquesta franja d'edat».

La Proposició No de Llei també demana a ambdós governs d'elaborar materials i adaptar el llenguatge i continguts a les percepcions i enfocaments de les persones majors, de manera que aquestes puguin sentir-se identificades; així com elaborar programes de prevenció de la violència de gènere i l'abús en els recursos públics habitacionals, centres de dia i d'esbarjo de les persones grans.

A més a més, la iniciativa insta als executius a desenvolupar programes orientats a la reparació emocional de les supervivents i garantir un recurs habitacional, sigui en una residència o un habitatge a totes les dones grans, víctimes de violència masclista, que no tinguin l'ús d'un habitatge; i a garantir el seguiment i suport a les dones grans víctimes de violència masclista, tant si han denunciat com si no ho han fet; a més de fer una campanya informativa específica pels familiars propers de les dones víctimes de violència de gènere perquè donin suport a la mare, padrina o amiga, per poder sortir de la situació de violència i envellir en pau.