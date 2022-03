Jorge Campos (Vox): «Combatre ETA és combatre MÉS per Mallorca»

Amb la seva poca vergonya habitual el militant feixista Jorge Campos, actual delegat del partit extremista Vox a les Illes Balears, ha comparegut davant els mitjans de comunicació en seu parlamentària per vessar greus acusacions contra una formació democràtica.

En aquesta ocasió, ha estat MÉS per Mallorca l'objecte de les difamacions del sembrador professional d'odi Jorge Campos qui, envalentit per la complicitat del sistema judicial espanyol que protegeix la seva llibertat d'expressió però retalla la dels qui denuncien les seves barrabassades (cal recordar el cas de l'artista Valtònyc, obligat a viure a l'exili), ha tornat a calumniar polítics democràtics.

Campos ha afirmat que «combatre ETA és combatre MÉS per Mallorca» i ha fet els seus habituals circumloquis per acabar situant ETA i MÉS per Mallorca en el mateix pla.