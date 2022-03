Les Jornades de Municipalisme Feminista se celebraran els dies 14 i 15 de març al Teatre d'Artà

Passat aquest dimarts 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el Teatre d'Artà acollirà les Jornades de Municipalisme Feminista, organitzades pel Consell de Mallorca en col·laboració amb l'ajuntament del municipi. Les activitats seran els dies 14 i 15 de març i ja hi ha les inscripcions obertes.

Dilluns, 14 de març, al capvespre s'inauguraran les jornades i començarà el Bloc 1 d'activitats, 'Els carrers seran sempre nostres'. En aquest, es celebrarà una conferència sobre violència sexual, s'impartirà un taller sobre narratives de «transformAcción» i hi haurà un debat participatiu sobre el paper dels mitjans i del públic en la construcció de narratives igualitàries i no sensacionalistes.

L'endemà, les jornades començaran al matí amb el Bloc 2, 'Un feminisme de totes'. Hi ha preparada una conferència i una taula sobre feminisme i migració, i una presentació sobre 'La importància de la visibilitat de les dones en la salut i l'esport'. Més tard, després de dinar, el Bloc 3 serà 'Les dones movem el món', el qual començarà amb una ponència a càrrec de Teresa Suárez, titulada 'Dones, emprenedoria i polítiques públiques'; tot seguit, es projectarà el documental 'Aquí i ara, construïm futur', i es celebraran la taula sobre 'Dones i emprenedoria: de la teoria a la pràctica', la segona part de la conferència de Suárez, i la taula 'Iniciatives municipals, associatives i d'empresa en clau de dona'.

Segons ha comunicat l'organització, es fan aquestes jornades per continuar construint pobles feministes, continuar teixint pobles on totes puguin viure sense por, i «on la diversitat sigui senyal d'identitat», han explicat. El termini per inscriure's és fins dia 9 de març.