Aprovat el Projecte de Llei de la Ciència per a «impulsar la diversificació econòmica a través del coneixement»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, han presentat aquest dilluns el Projecte de Llei de la Ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears, aprovat pel Consell de Govern i que planteja un increment progressiu de recursos públics dedicats a l’R+D+I fins a arribar, com a mínim, al 2 % del pressupost anual de la Comunitat Autònoma per a l’any 2030.

El text ha estat presentat a la Capella del Consolat de la Mar als representants de diverses entitats científiques que han participat en l’elaboració del Projecte de Llei, com ara l’Institut Espanyol d’Oceanografia, l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), el Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB), l’Institut de Recerca Agroambiental i d’Economia de l’Aigua (INAGEA) o la Universitat de les Illes Balears.

Amb l’objectiu de fomentar l’activitat científica com a motor de diversificació econòmica i de transformació del model productiu, el text preveu diverses mesures com ara la creació de l’Institut de Recerca de les Illes Balears, orientat a atreure talent investigador internacional i retenir talent local.

Amb aquesta mateixa finalitat, també s’aborda l’impuls de les carreres científiques per a millorar les condicions laborals i donar estabilitat, el disseny de noves fórmules educatives que fomentin les vocacions STEM (ciències, tecnologies, enginyeria i matemàtiques, per les sigles en anglès) i l’aplicació de mesures correctores dels desequilibris de gènere dins l’activitat investigadora.

La presidenta Armengol ha celebrat l’aprovació del Projecte de Llei, un «somni compartit» que «fa possible un bot qualitatiu i quantitatiu» en el món de la recerca a les Illes Balears. «Hem aconseguit en els darrers anys fites molt importants», ha explicat la presidenta, «però som conscients que veníem de molt enrere i que encara som molt enrere, per això és tan important tenir un marc normatiu que ens dibuixa una situació de millora de cara al present i al futur de la nostra Comunitat Autònoma».

Armengol ha defensat la millora de les condicions laborals del personal investigador, ja que «per tal que els joves puguin dedicar-se a la investigació hem d’aconseguir molta més estabilitat al seu lloc de feina i molts més recursos perquè puguin tenir un bon salari». En aquest sentit, la norma aprovada complementa avanços fets durant la passada legislatura, com el decret de carrera investigadora aprovat el 2019.

El Projecte de Llei, que ara haurà d’iniciar la tramitació parlamentària i posteriorment ser desplegat reglamentàriament, estableix a més un marc normatiu per afavorir la inversió privada a través, per exemple, d’un sistema de certificació, l’impuls de convocatòries adreçades a empreses, el foment del mecenatge i la promoció de la inversió en infraestructures, entre d’altres.

El text aprovat compta amb el suport de la comunitat científica representada pels principals instituts i organismes dedicats a la recerca a les Illes Balears, ja que respon a dues de les principals demandes del sector: ordenar, assegurar i agilitzar el treball dels investigadors amb estructures de gestió i suport a la ciència, i facilitar la transferència dels resultats de la recerca efectuada.

La iniciativa va començar el seu recorregut durant la passada legislatura, fruit del compromís del Govern amb el foment de l’activitat d’investigació, de desenvolupament tecnològic i d’innovació, entesa com a bé comú en l’àmbit de les Illes Balears, posant el focus en la tasca de l’investigador, potenciant l’excel·lència, incentivant la recerca i la col·laboració entre els agents de l’ecosistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears, així com la creació d’empreses innovadores.

El nou model proposat en el Projecte de Llei complementa l’aposta per l’excel·lència en l’educació reflectida en la nova Llei d’Educació, que va ser aprovada la setmana passada pel Parlament de les Illes Balears: dues normes cabdals per al desenvolupament de la societat del coneixement, que basa el creixement i la prosperitat econòmica en l’especialització intel·ligent. A aquestes normes s’hi suma la nova Llei de Turisme, que ha de transformar el principal sector econòmic de les Illes Balears apostant per la innovació, la circularitat i la sostenibilitat.