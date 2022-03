MÉS per Mallorca insisteix a retirar la 'Golden Visa' que permet l’obtenció del permís de residència

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha insistit a retirar l'anomenada 'Golden Visa' una normativa aprovada pel PP el 2013 que «premia amb el permís de residència els estrangers que adquireixen una casa a Espanya per valor de més de 500.000 euros». La mesura, segons Ferrà, ha agreujat les dificultats per a accedir a un habitatge i ha fomentat l'especulació. «És una mesura extremadament classista», ha emfatitzat el diputat ecosobiranista.

En aquest context, Ferrà ha recordat que les polítiques d'habitatge són «una prioritat política per a MÉS» i ha criticat la manca de mesures concretes en la Llei d'Habitatge estatal. Així, ha retret al Govern espanyol que la llei «neix sense mesures per a col·lectius vulnerables». De fet, ha recalcat que són els ajuntaments qui han de fer-hi front a la situació.