Marga Prohens ara es compromet a oferir la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys si el PP governa a les Balears

La presidenta del PP de les Balears, Marga Prohens, es compromet ara a la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys a les Balears si el seu partit torna a governar. La líder dels conservadors de l'arxipèlag proposa importar el model posat en marxa a Galícia, destinant en una primera fase 30 milions d'euros per a la concertació de 10.000 places a escoletes públiques i privades per afavorir la conciliació laboral i familiar. «Uns altres s'omplen la boca, uns altres també ho van prometre, amb grans posades en escena, però la realitat és que després de set anys les famílies segueixen igual. Uns altres ho diuen, nosaltres ho farem», ha defensat la líder del PP.

Prohens ha fet aquest anunci en la clausura del primer fòrum del cicle 'El Protagonista ets Tu', sota el títol de 'Protagonista de la teva vida', centrat en les polítiques de suport a la família. Precisament, la trobada ha comptat amb la intervenció de la consellera de Política Social de la Xunta de Galícia, Fabiola García, qui ha explicat el model gallec de concertació de places d'educació 0 a 3 per a garantir la gratuïtat, posat en marxa aquest curs de manera pionera a tot l'Estat espanyol.

«Perquè qui vulgui ser mare, els qui vulguin ser pares, no es facin enrere, amb els dubtes de com ho hauran de fer, per les dificultats de conciliar, perquè ningú hagi de renunciar a la seva carrera professional per a ser mare, agaf l'exemple de Galícia i em compromet a garantir la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 si governa el PP», ha anunciat Prohens en el seu discurs de clausura del fòrum.

La líder del PP ha defensat també una nova deducció per naixement o adopció en l'IRPF de 800 euros per a primer fill, 1.000 euros per a segon, 1.200 euros per a tercer i 1.400 euros per a quart, amb possibilitat de cobrament anticipat. «Tenir un fill, evidentment suposa un cost. Sobretot al principi. Hem de donar una mà econòmicament a totes aquestes famílies», ha pronunciat Prohens, que també ha proposat ampliar les deduccions per a despeses d'extraescolars, menjador o cangur i la deducció a la compra de llibres de text. «Això són polítiques de suport a la família i a la maternitat», ha reivindicat.

En aquest sentit, Prohens ha assegurat que «crec en la llibertat i no li diré a ningú com ha de ser la seva família», assenyalant que el PP parla de famílies, però «de totes», i que la maternitat ha de ser una decisió «en llibertat». No obstant això, ha defensat que «com a societat el que no ens podem permetre és que algú vulgui formar una família i no pugui».

Per això, ha proposat ampliar la cobertura dels tractaments de reproducció assistida de tres a quatre intents en la sanitat pública i un decret de garantia de demora per a aquests tractaments: «Si en sis mesos no s'ha iniciat en la sanitat pública, el Govern ho cobrirà en un centre privat», ha explicat la líder dels conservadors. «Avui dia, per a una fecundació in vitro el temps d'espera és de 19 mesos. El meu compromís si governa el PP és treballar per a reduir aquest temps d'espera, i perquè no siguin paraules buides, vaig més enllà», ha conclòs.

El fòrum, que ha estat conduït per la diputada Marga Durán, ha contat amb connexions amb les diferents illes i amb una taula rodona moderada pel psicòleg Pedro Codes i en la qual han intervingut la consellera gallega Fabiola García; la presidenta de SOS Mamàs Mallorca, Ascen Maestre; l'expert en gestió hospitalària i residencial, Toni Serra, i la CEO de Fàbrica de Valientes, Paty de Luque.