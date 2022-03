El Govern haurà d’estudiar com limitar la compra de segones residències per part d’estrangers

El Parlament ha aprovat aquest dimarts una moció de Més per Menorca per la qual, en el termini màxim de tres mesos, l’executiu autonòmic haurà d’estudiar fórmules sobre com limitar la compra de segones residències per part d’estrangers.

Més per Menorca ha arribat a un acord amb els grups que formen part del Govern del Pacte pel qual aquests han votat a favor de la proposta, a canvi d’intentar que el grup de treball sigui mixt, és a dir, entre el Govern d'Espanya i Govern de les Illes Balears. No obstant això, el text aprovat deixa clar que si aquesta provatura no funciona, i no s’arriba a constituir aquest grup mixt, haurà de ser el mateix Govern de les Illes Balears qui el constitueixi unilateralment «de forma imminent».

L’objectiu final de tot plegat, recollit en el text que s’ha aprovat, és el de fer un informe «per analitzar quines normes impedeixen la compra de propietats immobles per part d’estrangers, per proposar alternatives, per estudiar els casos i experiències que existeixen en l’àmbit europeu i internacional i, finalment, per extreure’n unes conclusions aplicables a la problemàtica de les Illes».

«A Menorca tenim un problema greu d’accés a l’habitatge», ha assegurat Font, qui ha explicat que «durant els darrers anys hem detectat que cada vegada hi ha més estrangers interessats en comprar cases a Menorca, el que dificulta que els menorquins i menorquines puguin accedir a una casa a un preu assequible».

La diputada ha recordat que «l’habitatge és un dret i no una mercaderia» i ha insistit que Més per Menorca «vol garantir que tota la ciutadania de l’illa tengui accés a un lloc per viure on desenvolupar el seu projecte vital».