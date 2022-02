Polítics de les Illes valoren el decret llei de Turisme de les Balears

La validació o derogació del decret llei de Turisme de les Balears serà el principal tema de debat del pròxim ple del Parlament, que se celebrarà el 2 de març.

La portaveu parlamentària del Grup Socialista, Pilar Costa, ha defensat el seu vot favorable perquè la futura llei turística «serà pionera en tot l'Estat» i permet fer avançar les Illes en la «triple sostenibilitat: social, econòmica i mediambiental».

Per altra banda, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, després de la Junta de Portaveus, va considerar que la mesura és «probablement la més valenta que ha pres el Govern, al marge de la pandèmia».

Per la seva part, el Grup d'Unides Podem ha celebrat que la futura llei turística «es tramitarà com a Projecte de Llei» perquè la voluntat és «aprovar mesures positives pel conjunt d'aquesta terra».

Així ho ha dit la diputada d'Unides Podem Antonia Martín, qui ha comentat algunes esmenes que proposa el seu Grup al decret llei de Turisme. «Apostam pel turisme, però de qualitat, per tot el sector, no només pels empresaris», ha remarcat.

També, el portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha recalcat que «el polèmic» decret llei de Turisme serà tramitat com a Projecte de Llei en el Parlament. En la seva defensa, ha insistit en que s'ha d'apostar més per la qualitat que per la quantitat.

Així mateix, ha recordatr que s'ha de seguir pensant en el model turístic que es vol per les Balears i ha resaltat les mesures de salut laboral que contempla la norma.

Per altra banda, el portaveu del PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, s'ha mostrat també «molt crític» amb el decret llei turístic de les Balears «per la manera en què s'ha fet». El va qualificar d'«inacceptable», i ha sol·licitat que, tot i estar d'acord amb la congelació de places turístiques, es permeti l'intercanvi «sense increments».

«Defensam que no hi hagi un creixement de noves places perquè tenim un nombre elevat en les Balears i el camí és el de la qualitat, però també el de la renovació i capacitat d'adaptació», va remarcar Melià.