Vicenç Vidal participarà a Madrid a les convocatòries en solidaritat pel judici d'Eulàlia Reguant

El senador de designació per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha explicat aquest dilluns que atenent que la Ponència de la Llei de Residus estatal l'obliga a ser a Madrid «per donar resposta a una legislació que serà cabdal per a la ciutadania de les Balears com ho va ser l'autonòmica impulsada per la Conselleria de Medi Ambient a la passada legislatura», situació que farà que no pugui assistir als actes institucionals del Dia de les Illes Balears, aprofitarà l'avinentesa «per participar en els actes de solidaritat amb la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que serà jutjada aquest dimarts al Tribunal Suprem acusada de 'desobediència greu'».

Vidal ha recordat que «la fiscalia demana a Reguant -relacionada amb l'esquerra sobiranista i els moviments socials de Mallorca i Formentera des de fa anys- 6 mesos de presó i inhabilitació per negar-se a respondre a Vox al judici de l'1-O celebrat el gener de 2019». Una mesura que ha qualificat d'«aberració antidemocràtica que demostra que el sistema judicial i legislatiu estatal és al servei del nacionalisme espanyol».

Vidal ha recalcat que la solidaritat amb Reguant es basa en «el vincle històric» que la catalana té «amb la xarxa associativa i l'esquerra sobiranista de Mallorca i Formentera» així com el seu «compromís ferri i indiscutible en la lluita contra l'extrema dreta». Una lluita que el senador ha recordat que «ha valgut un reconeixement plural i unànime de la societat civil de les Balears plasmat en un vídeo independent de qualsevol sigla política, llançat a xarxes aquest diumenge vespre, en què una vintena d'activistes antifeixistes illencs mostren el seu suport a la diputada».

El senador ecosobiranista ha manifestat que acudirà, aquest dilluns a les set de l'horabaixa, a l'acte solidari a un local cívic de Madrid que sota el lema «Dignitat versus Vox. Amb Eulàlia Reguant i amb les Antifeixistes» aplegarà col·lectius madrilenys com Izquierda Castellana, la Coordinadora Antifeixista de Madrid o el Sindicat de Manters de la capital espanyola; així com aquest dimarts a la concentració davant el Tribunal Suprem minuts abans del judici on també participaran diputats i senadors d'altres partits sobiranistes i d'esquerres d'arreu de l'Estat.