Clara majoria: el 96% dels nostres lectors consideren que José Ramón Bauzá s'afiliarà a Vox si desapareix Ciudadanos

Majoria clara i rotunda. El 96,51% dels nostres lectors consideren que José Ramón Bauzá s'afiliarà a Vox si desapareix Ciudadanos perquè «la seva ideologia ja és d'extrema dreta». Per contra, només el 3,49% consideren que «no creurà aquesta línia vermella» i no s'afiliarà al partit liderat per Santiago Abascal.

Les darreres eleccions de Castella i Lleó han deixat clar que Ciudadanos és un partit en descomposició. D'un total d'onze procuradors n'han passat a un, deixant entreveure la crisi profunda del partit que dirigeix Inés Arrimadas.

Sí finalment desapareix, sembla que a Bauzá li queden poques opcions. O bé deixa definitivament la política i torna a la seva apotecaria, o s'afilia a un altre partit. En aquest segon cas sembla que només li quedaria l'opció de Vox.

Cal recordar que l'expresident del Govern va deixar el PP quan va perdre les eleccions de 2015 amb uns resultats pèssims i després d'una legislatura socialment nefasta. Després s'afilià a Ciudadanos i actualment és eurodiputat.