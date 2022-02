Ensenyat reclama les competències de Justícia per a assolir mes quotes d’autogovern

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha aprofitat que s'acosta el Dia de les Illes Balears per a reclamar més sobirania i autogovern. En concret, Ensenyat ha detallat la necessitat d'assumir les competències contemplades a l'Estatut i que encara estan pendents de ser transferides com ara Justícia i Costes. A més, el portaveu ecosobiranista ha explicat que cal disposar també d'una Hisenda pròpia.

En aquest context, Miquel Ensenyat ha censurat també que el Govern espanyol «no hagi fet cap passa per desplegar el REIB». De fet, ha assenyalat, «el Pla Normatiu previst pel govern de Sánchez no en fa cap referència. Així, i atenent a conjuntura actual, ha dit, "és absolutament més que necessàri». Segons Ensenyat, «amb una inflació tan desbocada, amb el cost de la vida pels niguls, i amb l'afegit de la insularitat, la situació no pot demorar-se més». En paraules del portaveu de MÉS, «desplegar la part fiscal del REIB és una qüestió de supervivència per a les nostres empreses».