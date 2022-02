Junqueras: «A Ucraïna, igual que a Catalunya, hi ha una agressió exterior d'un Estat que vol es vol imposar»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha sostingut que a Ucraïna, igual que a Catalunya, hi ha una agressió exterior per part d'un Estat que vol imposar-se. A més, ha assegurat que l'«autoritarisme i la corrupció» del president rus Vladimir Putin s'assembla al d'alguns partits espanyols.

El president d'ERC, ha afirmat, també, que Ucraïna estaria «encantada» de tenir una taula de negociació per a solucionar el conflicte després de l'atac de l'exèrcit rus.

En roda de premsa conjunta a la seu d'ERC després de reunir-se amb el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha assegurat que aquesta taula de negociació no es produeix perquè «hi ha una agressió exterior per part d'un Estat que vol imposar-se i que està condicionat per les seves temptacions autoritàries internes» i ha afegit, «en el nostre cas, tres quarts del mateix», en al·lusió a la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern per a solucionar el conflicte català.

El líder d'ERC ha alertat que probablement el conflicte a Ucraïna serà «estructural i de llarga durada» tant si l'exèrcit rus acaba ocupant tot el país com si es retira de part del territori ucraïnès.

Ha apostat per «una solució de caràcter estructural, estable i de llarga durada» i ha vaticinat que la comunitat internacional tractarà de mantenir oberta la possibilitat d'una solució diplomàtica i de dissuadir el president rus, Vladimir Putin, a través d'un paquet de sancions contundents, que reconeix que per als ucraïnesos serà insuficient, però creu que a llarg termini pot contribuir a resoldre el conflicte.

Junqueras ha expressat la seva preocupació per la situació en Ucraïna i ha dit que «l'autoritarisme i la corrupció» de Putin és similar al que veu en alguns partits espanyols.

«Ho veim en molts països del món, on els autoritarismes i la corrupció es donen la mà, van inseparablement lligats; també en el cas d'algunes formacions polítiques a l'Estat espanyol», ha dit.