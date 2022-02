El Consell de Mallorca aprova una declaració institucional de «condemna absoluta a l'atac de Rússia a Ucraïna»

Tots els partits polítics amb representació al Ple del Consell de Mallorca (PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Unides Podem, PP, Ciutadans, El Pi i Vox) han aprovat aquest divendres una declaració institucional davant «l'atac de Rússia a un país sobirà i independent com és Ucraïna». La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera ha llegit el text en el qual la institució manifesta la seva més enèrgica condemna «a un atac del tot injustificat i que només pot dur com a conseqüència una molt gran inestabilitat social i econòmica mundial».

Alhora, la declaració institucional també manifesta la solidaritat de Mallorca amb els ciutadans d'Ucraïna i mostra la seva preocupació per «aquests durs moments pel poble ucraïnès». «Les notícies que arriben són alarmants, l’auxili i la protecció de la població civil en aquest conflicte és ara la prioritat», ha assenyalat la presidenta.

La declaració institucional també rebutja el trencament de les relacions diplomàtiques així com l'escalada de violència que ha duit fins a l'atac armat que, assenyala el comunicat, és una clara i flagrant violació de les normes bàsiques del dret internacional. «Creim en l'Estat del dret i en la democràcia, en un món basat en regles i en la pau», ha dit Cladera en la lectura de la declaració institucional.

Així mateix, l’escrit consensuat amb tots els partits polítics del Consell, també sol·licita una resposta unitària i coordinada en el marc de la Unió Europeu davant «un atac que genera incertesa i inseguretat global en un moment clau per a la recuperació de la crisi mundial ocasionada per la pandèmia de la Covid-19».

«Demanam que cessin les accions militars, que tornin a la llei i al dret internacional i que es restableixi el camí del diàleg diplomàtic. La solució al conflicte només pot ser pacífica, feim una crida a la pau, un clam, el nostre clam, unànime per la pau a Europa. No es poden repetir errors del passat, les regles del dret universal han de prevaldre per damunt de tot», conclou el text .