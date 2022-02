MÉS per Mallorca estableix els eixos de feina per a encarar les eleccions del 2023

El Consell Polític de MÉS per Mallorca ha aprovat l’estratègia de treball per a afrontar les eleccions autonòmiques i municipals del 2023. La formació ecosobiranista té com a objectiu principal enfortir la xarxa municipal, un dels pilars bàsics que ha duit a MÉS a consolidar-se com a partit de govern.

En aquest sentit, el coordinador general i candidat al Parlament, Lluís Apesteguia, insisteix que des de MÉS per Mallorca «estam demostrant que hi ha política més enllà dels atacs a la democràcia de Vox, les batalles intestines del PP i de la submissió al Govern espanyol de PSOE i Podem».

«Hi ha una política centrada en les Illes Balears, amb capacitat i voluntat transformadora, que combina la rigorositat i serietat de qui governa amb l'audàcia i la fermesa de qui té clar el projecte de país pel qual treballa. La nostra obsessió de servei és triplement clara: primer la gent, segon la gent i tercer la gent; i el nostre marc de compromís és i serà un: Mallorca», ha remarcat.

El full de ruta passa per «potenciar la transició econòmica, ecològica i social de forma justa i tenint el territori i la ciutadania com a prioritats en la protecció». El Consell Polític ha aprovat continuar treballant en el desenvolupament de «polítiques públiques encaminades a implantar el feminisme de forma transversal i a redistribuir la riquesa per fer de Mallorca una illa més justa».

El secretari general i candidat de MÉS al Consell, Jaume Alzamora, ha destacat que «tot el pla de feina està dissenyat per assolir un gran objectiu: la victòria electoral el 2023». De fet, ha remarcat que «dues legislatures al capdavant de les institucions ens demostren que som una formació forta, amb solvència i que sap fer de les crisis oportunitats». En aquest sentit, Alzamora ha valorat «el paper clau de MÉS per Mallorca en les negociacions de les dues darreres normatives del Govern, que han permès assentar les bases del decreixement turístic i blindar el model lingüístic».