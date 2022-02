Més per Menorca demana la compareixença de Mercedes Garrido per «l’escandalós retard» en la posada en marxa del Col·legi Professional de Docents

Més per Menorca ha registrat aquest dilluns la petició de compareixença de la consellera de Presidència, Mercedes Garrido, perquè expliqui «l'escandalós retard» en la posada en marxa del Col·legi Professional de Docents, la creació del qual es va aprovar ara fa 3 anys.

Els menorquinistes volen que Garrido expliqui la demora de nou mesos de la Conselleria de Presidència a la segona proposta d'estatuts del Col·legi, i saber quines responsabilitats assumirà per aquest assumpte. En concret, li demanaran que assenyali les causes de la traspaperació de la proposta d'Estatuts del Col·legi en registre electrònic el passat 7 de juny, i què pensa fer perquè l'òrgan es posi en marxa donant així compliment a la Llei 5/2019 que en promulgava la creació.

Més per Menorca considera «especialment greu» que aquests endarreriments hagin impedit al Col·legi Professional de Docents ser un dels actors principals i participar del debat de la Llei d'Educació que es votarà aquest dimarts al Ple del Parlament.

Cal recordar que la iniciativa d'aquest organisme pioner va ser de Més per Menorca arran de la petició de diverses associacions de mestres i professors i que la norma per a la seva creació es va publicar el 16 de febrer de 2019. El 25 de juny del mateix any es va fer l'assemblea fundacional on es va aprovar el primer esborrany d’estatuts que, a continuació, es van lliurar a l'administració per la seva revisió i aprovació. Dia 7 de juny de 2021 s'enviaven uns segons estatuts via registre electrònic per esmenar algunes deficiències detectades pels serveis jurídics del Govern, però, mesos després, Presidència informava que no s'havien rebut de forma correcta, tot i que l'assemblea comptava amb un justificant i número de registre, «la qual cosa encara no té cap explicació», ha afirmat el diputat Josep Castells. Així i tot, els responsables han afirmat que «es tornà a trametre tota la documentació i a hores d'ara, nou mesos després, encara no hi ha hagut resposta per part dels serveis jurídics», ha relatat el diputat.

Segons Castells, superada ja la fase més aguda de la pandèmia de la Covid-19, «ja no hi ha cap excusa per endarrerir més la constitució del Col·legi i no es pot entorpir més la posada en marxa d'un organisme essencial per a donar un impuls a la docència com a professió i per millorar la tasca educativa» i que ha de permetre també «l'autoregulació i empoderament dels docents, que podran compartir, entre d'altres, recursos i un codi ètic».