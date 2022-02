Xesc Miralles continua al capdavant del PSOE d'Algaida

L'Assemblea Socialista d'Algaida ha reelegit Xesc Miralles com a secretari general de l'agrupació. L'objectiu és continuar millorant Algaida, Pina i Randa des del govern municipal, segons han informat en una nota de premsa.

Fa prop de tres dècades que són al capdavant de l'Ajuntament, i ara «es renova la comissió executiva local amb la clara intenció de continuar donant suport a l'equip de govern municipal per al compliment del pacte de govern», ha declarat Miralles després de la seva reelacció. També, el secretari general ha explicat que ja s'ha posat a treballar a les eleccions municipals de l'any vinent 2023; seria la tercera legislatura de l'actual alcaldessa, la socialista Maria Antònia Mulet.

La Comissió Executiva Socialista ha quedat composta per Xesc Miralles, com a secretari general, Jaume Lliteras, com a secretari d'Organització, i Maria Antònia Mulet, com a secretària de Política Municipal.