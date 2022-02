Unides Podem celebra la Llei de Drets Animals i assegura que les Balears en tendran una de pròpia

El portaveu d'Unides Podem en el Parlament, Alejandro López, ha celebrat l'aprovació de la Llei de Drets Animals en el Consell de Ministres espanyol i ha remarcat que «aviat» les Balears també tendran una normativa pròpia en la matèria, que complementarà l'estatal.

Segons ha explicat, els partits del 'Pacte' tenen «un esborrany acabat que s'està negociant», un text «en concordança amb el que vol la societat de les Balears, que és sensible al benestar animal».

López ha defensat que la llei estatal «fa una passa de gegant en la protecció dels drets dels animals perquè té com a objectiu acabar amb el maltractament, l'abandonament i el sacrifici d'animals», i ha assenyalat que aquests objectius també són els que persegueix la llei de les Illes.

Per altra banda, ha celebrat el registre unificat de criadors d'animals, «que ja feia molta falta per assegurar el respecte cap als animals i acabar amb l'explotació d'animals en la criança i posterior venda en portals d'anuncis per part de particulars».

A més, el diputat ha explicat que amb aquesta llei s'assegura la utilització del mètode de Captura/Esterilització/Retorn (CER) pel control de natalitat en les colònies felines. També ha remarcat que «abans, els animals salvatges quedaven fora de la llei i alguns casos de maltractament animal no es podien comptabilitzar com a tal perquè l'animal no era considerat un animal domèstic», i ara «s'acaba amb la impunitat».