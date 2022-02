Habtur: «El Decret Negueruela prohibeix l’intercanvi de places entre particulars que va aprovar el Pacte d’esquerres»

Habtur Balears alerta aquells propietaris que hagin adquirit places unifamiliars des de 2018 a 3.500 euros la plaça que «ara no les podrán vendre». «Un intercanvi de places que va establir el mateix Pacte d’esquerres l’anterior legislatura», denuncien.

Des de l’associació expliquen que abans de l’aprovació d’aquest decret, un propietari que adquiria les places turístiques, si per qualsevol motiu decidia deixar l’activitat (cosa que passa sovint per la rotació que hi ha dins el sector), les havia d’oferir primerament a l’administració competent i si aquesta no les volia, es podien intercanviar entre particulars. És a dir, es podien vendre aquestes places a un altre particular que volgués iniciar l’activitat. Una activitat, apunten des de l’associació «que està de moda i que demanden els nostres visitants. Si un turista no troba l'oferta allotjativa que desitja, cerca un altre destí».

«Amb el Decret Negueruela se’ls impossibilita aquesta opció, la qual cosa suposa que han perdut de la nit al dia un dret adquirit i la possibilitat de recuperar una inversió», remarquen.

A més, expliquen que, «per a més despropòsit, la mateixa disposició addicional, en el seu punt número 2, exigeix als Consells insulars una 'reavaluació' del sostre de places que es va fer no fa ni 2 anys. I per a rematar la injustícia, en el punt número 3, s’exposa que de no fer aquesta 'reavaluació' passats els 4 anys de 'congelació' de la borsa de places, aquesta borsa quedarà extingida».

Des d’Habtur volen deixar clar que aquesta disposició addicional «afegeix al banyat»: «Si ja teníem 90.000 places destinades a desaparéixer, les venudes també es poden perdre per aquesta impossibilitat de venta entre particulars i, a damunt, extingiran les places que quedaven a la borsa si no es modifica el PIAT que es va aprovar el juliol de 2020».