MÉS planteja canviar la llei per a obligar els càrrecs estatals a comparèixer davant el Parlament

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha anunciat que la formació plantejarà un canvi legislatiu que obligui els càrrecs estatals a comparèixer davant el Parlament.

La iniciativa pretén evitar casos com el de la delegada del Govern espanyol o el director de l'aeroport de Palma que s'han negat a comparèixer aquest dimecres. En els dos casos, es tracta de càrrecs designats directament per l'administració estatal, i precisament, adduint que són designats pel Govern espanyol al·leguen que només responen davant les Corts Espanyoles. Segons Ferrà, la negativa d'aquests i d'altres càrrecs a retre comptes davant els representants de la ciutadania vulnera els principis de transparència i responsabilitat amb el territori. A més, el diputat lamenta que amb aquestes actituds, els mateixos càrrecs públics «denigren i s'allunyen de la dignificació que han de tenir els Parlaments autonòmics com a òrgans de control».

El diputat ecosobiranista censura, a més, que la mateixa administració General de l'Estat demana la coordinació de la Delegació del Govern espanyol amb l'Administració de la comunitat autònoma i, en canvi, no ho fa amb el Parlament. «És incomprensible i del tot intolerable», ha remarcat. Per a materialitzar la proposta, MÉS planteja dues alternatives. De moment, la més viable passa per una Proposició de Llei per al compliment per part de l'Administració de l'Estat del deure de cooperació, informació i transparència amb els Parlaments autonòmics. L'altra alternativa passa per una Proposició de Llei Proposició de Llei per modificaar la Llei 40/2015, del 1r d'octubre de règim jurídic del sector públic. En els dos casos, ha dit Ferrà, «l'objectiu és aconseguir per llei l'obligatorietat dels càrrecs Estatals que duguin a terme les seves funcions a les Illes Balears a comparèixer davant el Parlament».

Durant la presentació de la iniciativa, Ferrà ha fet una crida a la resta de forces a sumar-hi. «Obrirem converses amb les forces parlamentàries. Tant el PP com el PSIB tenen una oportunitat per demostrar que realment estan d'acord a fer que els càrrecs estatals compareguin i no sols fer les peticions com a una estratègia quan no governen a Madrid», ha conclòs.