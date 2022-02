El Pi i Habtur exigeixen al Govern «seguretat» per al manteniment de les 90.000 places de lloguer vacacional

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, juntament amb els vicepresidents de la formació, Xisca Mora i Jaume Monserrat, i el portaveu del grup parlamentari d’El Pi, Josep Melià, han mantengut una reunió amb el president d’Habtur, Antoni Barceló, i la gerent de la patronal, Maria Gibert.

El president ha reclamat seguretat jurídica per a les 90.000 places de lloguer vacacional existents. «Des d’El Pi proposam que les places es puguin intercanviar entre particulars per no cronificar el sector. Amb la normativa actual totes les places de lloguer turístic anteriors al 2017 no es poden intercanviar, vendre o canviar d’ubicació i, per tant, estan en risc de desaparèixer perquè en aquest sector hi ha molta mobilitat, cosa que no passa als establiments hotelers», han explicat.

Segons Gili, reclamen «canviar la norma turística per tal que les mesures de decreixement siguin equitatives entre el sector hoteler i el sector del lloguer turístic».

En relació a les estades turístiques en habitatges plurifamiliars que tenen autoritzacions temporals per un termini de 5 anys tant El Pi com Habtur consideren que aquestes autoritzacions haurien de passar a ser indefinides perquè si no es fa aquesta previsió, «resultarà que no es podrà mantenir aquesta oferta turística». «Tot això no afectaria la congelació de les places de les borses de places turístiques, però permetria que els propietaris i empresaris poguessin continuar exercint la seva activitat turística amb una mínima de seguretat i garanties», ha declarat el president.