Ares Fernández, reelegit secretari general de les JSIB

Les Joventuts Socialistes de les Illes Balears (JSIB) han celebrat aquest dissabte el seu 17è Congrés, en el qual ha estat reelegit secretari general Ares Fernández. Han acompanyat Fernández en la cloenda el secretari general de les Joventuts Socialistes d'Espanya (JSE), Víctor Camino, i la secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol.

Fernández ha explicat que el projecte polític de l'organització que encapçalarà els pròxims anys estarà centrat en «polítiques d'emancipació, feminisme, lluita contra el canvi climàtic i salut mental».

«Aquest ha estat un congrés molt emocionant en el qual ens hem reunit més de cent joves d'arreu de les Illes per triar els nous lideratges de l'organització amb un projecte polític centrar sobretot en l'emancipació dels joves i en resoldre les incerteses de tota una generació», ha destacat Fernández.

El reelegit secretari general de JSIB ha insistit que considera «indispensable» que, per donar resposta a les «incerteses de la nostra generació», es pensin i es posin en marxa «alternatives ben fonamentades i polítiques valentes».

En aquest sentit, Fernández ha defensat la importància de dur més enllà de 2023 el «projecte progressista». «Necessitam polítiques valentes que només seran possibles si el 2023 el Govern de les Illes Balears continua amb un govern progressista liderat per la companya Francina Armengol», ha dit.

Per part seva, Armengol, ha donat l'enhorabona a Fernández i a la nova executiva i els ha encoratjat a seguir empenyent en la seva tasca de liderar «una organització unida, potent, amb força i valenta que està decidida a seguir lluitant per continuar fent possible els canvis que vàrem iniciar a Balears el 2015».

La nova Comissió Executiva de JSIB és la següent:

Secretari general: Ares Fernández Lombardo

Vicesecretària general i política institucional: Marta López Expósito

Secretari d'organització i projecte polític: Pepe Mercadal Baquero

Vicesecretària d'organització i d'igualtat: Xisca Gamundí Penwill

Secretària de transformació digital, esports i oci alternatiu: Azahara Peña de la Fuente

Secretària d'emergència climàtica, agenda 2030 i benestar animal: Irene Triay Fedelich

Secretària de política municipal i emancipació digna: Maria Bel Llinàs Pastor

Secretari d'estratègia i acció electoral: Pepe Martínez García

Secretària de protecció de la infància: Maria Jerònia Vera Olivera

Secretari de comunicació estratègica i formació: Joan Méndez Martínez

Secretari d'educació, FP i universitat: Pau Roig Mas

Secretari de drets humans i memòria democràtica: Iván Torres Costa

Secretària de cultura: Maitane Iñán Cledera

Secretari de moviments socials i migracions: Xisco Peris Luque

Secretari de salut integral: Fran Espín Ureña

Secretària d'inclusió social i accessibilitat universal: Carmen González Perelló

Secretari de drets LGTBI: Eduard Gibert Díaz