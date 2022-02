Miquel Àngel Maria: «Més per Menorca és la veu que defensa els interessos legítims dels menorquins i menorquines»

L'assemblea de Més per Menorca ha ratificat aquest divendres, per unanimitat, la candidatura de Miquel Àngel Maria com a nou Coordinador General de la formació.

En aquest sentit, Maria es dirigí als assistents amb un discurs optimista i ple de perspectiva de futur. Va començar agraint la feina realitzada per Damià Moll durant els darrers anys i mostrà la seva intenció de continuar treballant amb l'equip actual de l'executiva de Més per Menorca.

Per altra banda, ha valorat l'estat de bona salut en el que es troba el partit i ha destacat les files de joves que es preparen per agafar el relleu. En aquest sentit, afirmà que «els joves seran la vertadera transformació política i social de Menorca».

També ha assenyalat alguns dels reptes que afronta l'illa com l'accés a un habitatge per a joves, liderar la transició energètica, millorar la connectivitat exterior i impulsar una mobilitat sostenible dins Menorca.

A més, Maria ha destacat que totes aquestes qüestions tindran un marc, la Llei Menorca Reserva de Biosfera, la norma que encaixarà totes les actuacions a dur a terme a l'illa dins els paràmetres de la sostenibilitat i la conservació del territori.