El Pi Inca rebutja l'expulsió de Pere Soler: «És una decisió injusta fonamentada en qüestions d'estratègia política»

El Comitè Local d'El Pi Inca manifesta que no està d'acord amb la decisió que ha pres l'executiva autonòmica d'El Pi en relació amb l'expulsió de Pere Soler i expliquen que «ha sigut una decisió que considerem injusta i està fonamentada en qüestions d'estratègia política més que en disciplinàries».

La formació d'Inca també ha dit que des de l'executiva «no s'han respectat els terminis de temps ni s'han tingut en compte les al·legacions ben argumentades, a més el que ells argumenten no està contemplat als nostres estatuts». Des d'Inca volen manifestar «tot el nostre suport al nostre company Pere Soler, i agraïm la tasca feta aquest temps, tant com a president com a conseller per Inca».