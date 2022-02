Més per Menorca demana que les administracions públiques garanteixin l’atenció presencial

Amb l’arribada de la pandèmia totes les atencions al públic varen quedar limitades per l’aplicació de la cita prèvia, un mecanisme que, segons Més per Menorca, va ser clau per assegurar el servei quan la situació sanitària era molt greu. Això no obstant, actualment, els menorquinistes consideren que la metodologia d’atenció ciutadana ha de ser més flexible i que s’ha de recuperar l’atenció presencial immediata.

Per una banda, Més per Menorca considera que la cita prèvia és una mesura positiva com a sistema general per a accedir als serveis d’atenció ciutadana, però si és el sistema únic provoca una bretxa generacional que dificulta l’accés a les administracions per part de les persones majors que es veuen obligades a demanar cita per telèfon o a través d’internet. El mateix succeeix amb aquelles famílies que tenen dificultats econòmiques que els impossibiliten l'ús de les noves tecnologies.

Així mateix, consideren que aquesta situació també es dona en algunes empreses privades que atenen a la ciutadania, com ara les entitats bancàries.

Tot i que són conscients que la cita prèvia agilitza el funcionament de les administracions i evita esperes innecessàries als usuaris dels serveis, els menorquinistes estan convençuts que no pot ser la única manera d'accés i per tant fan una crida a les diverses administracions perquè valorin si no és el moment de «recuperar la normalitat en aquest sentit, ja que els serveis bàsics s’han de garantir per a tota la ciutadania».

En aquest sentit, Més per Menorca també denuncia la situació que han patit alguns ciutadans les darreres setmanes per a poder accedir als serveis de la seu de la Seguretat Social de Maó, on s’ha fet impossible aconseguir cita, ja que ni de manera presencial, ni telefònica, ni tampoc telemàtica ha estat possible poder demanar cita.