Vidal denuncia que el Govern de Sànchez amb la mateixa llei que «blanqueja el pagament de Castor amb ajudes socials» veta «una esmena amb la part fiscal del REB»

El senador de les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha denunciat al Senat el que ha qualificat de «llei trencaclosques» de mesures financeres de suport social i econòmic i de compliment de l'execució de sentències com a «un instrument blanquejador dels poders de L'Estat, emprant l'excusa de la pandèmia, per a fer possible que amb diners públics es paguin els deutes de Castor a Florentino Pérez i als grans bancs».

Per a l'ecosobiranista «si la llei ja era vergonyosa, al seu tràmit al Congrés ha empitjorat, donat que el PSOE i Podem s'han preocupat de les Illes Canàries introduint modificacions al règim fiscal de l'arxipèlag africà pel que fa a reserves d'inversió i IVA oblidant les problemàtiques balears totalment». Vidal afegeix que «per compensar aquesta mancança, atès que la nostra indústria, agricultura i pesca pateixen la pandèmia i la insularitat igual que a les Canàries, presentàrem una esmena que defensava una part fiscal del REB». El dia abans de produir-se el debat «el govern Sánchez ha vetat aquesta esmena en un greuge sense sentit cap a la ciutadania de les Illes Balears».

El senador de Més ha volgut fer una reflexió final en la línia que: «no és normal que qualsevol norma o legislació sigui emprada per millorar i fer més just el règim especial canari mentre el Règim Especial de les Illes Balears ha de veure com queda aparcat constantment i fins i tot qualsevol proposta d'avanç és vetat».