Els PSIB de Felanitx presenta una iniciativa perquè els bancs mantenguin l’atenció personalitzada a la gent gran

El PSIB de Felanitx reclama a l’equip de govern, format pel Partit Popular, El Pi i el regidor trànsfuga, que els bancs del municipi felanitxer garanteixin l'atenció personalitzada en finestreta durant l'horari en el qual les oficines estiguin obertes al públic i facilitin una atenció més comprensible a la ciutadania en general i en particular a la gent gran i a persones amb diversitat funcional.

El portaveu dels socialistes de Felanitx, Xisco Duarte, ha declarat que «moltes persones majors del poble ens han fet arribar les seves queixes per la poca accessibilitat i les dificultats que tenen per fer gestions bancàries, per això, demanem a les entitats que els productes que s’ofereixin als clients siguin transparents i comprensibles per a tots».

«També volem que no es cobrin comissions per conceptes com el manteniment dels comptes corrents o per treure diners en efectiu en la finestreta quan no es tenen habilitats per a poder fer-ho en els caixers automàtics», ha reclamat Duarte.

Per últim, els socialistes demanen als bancs la instal·lació de caixers automàtics a tots els nuclis poblacionals del terme municipal, per així a poder efectuar els tràmits més bàsics, molt especialment després del progressiu tancament de sucursals.

D’aquesta manera, els socialistes de Felanitx són dels primers a Mallorca en reclamar a les entitats bancàries unes necessitats i queixes que la gent gran té. Segons Xisco Duarte, aquestes reclamacions «s’haurien de fer extensibles a tots els territoris de Mallorca i les Illes Balears».