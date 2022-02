El Pi demana explicacions sobre les actuacions de l'IMAS davant les acusacions d'explotació laboral d'una treballadora de la residència Sènior d'Inca

El conseller d'El Pi-Proposta per les Illes Balears Pere Soler demana a la consellera d'afers socials, Sofia Alonso, que doni explicacions sobre la denúncia d'una treballadora de la residència Sènior d'Inca davant Inspecció de Treball i l’IMAS. Soler demanarà en el pròxim ple al Consell de Mallorca sobre l'actuació de l'IMAS al respecte.

L'inquer afirma que volen saber què pensa fer la Conselleria davant les acusacions d'explotació laboral i d'atenció inadequada als usuaris. Per a contextualitzar, el passat 29 de gener es va publicar la denúncia d'una treballadora de neteja on qualificava «d'infrahumanes» les condicions per a treballar.

El conseller ha explicat que «no podem permitir que els pacients estiguen desatesos i tenguin una mala atenció, a més del pèssim estat en què es troben algunes de les instal·lacions, cosa que la senyora Alonso ha d'explicar, ja que és competència seva i no podem tolerar aquests fets».