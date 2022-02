El Pi demanarà al Govern que la futura llei turística faciliti les obres per a la modernització dels establiments turístics

El Pi-Proposta per les Illes Balears vol proposar al Govern que la futura llei turística inclourà una disposició que faciliti la realització d'obres per a la modernització dels establiments turístics. Aquesta, seria una declaració responsable per a la realització d'obres vinculades a la circularitat.

«La futura llei turística hauria de preveure la declaració responsable per obres de circularitat, però també per obres que incrementin la competitivitat dels establiments turístics» de les Balears, ha declarat el portaveu del grup parlamentari, Josep Melià. Qui també s'ha mostrat sorprès per l'adhesió per part del Govern a la fórmula de la declaració responsable; «ens sorprèn que s'estiguin apuntant a aquest carro, quan en teoria ho havien descartat», ha afegit Melià.

El diputat ha assegurat que El Pi és favorable a estendre al màxim la declaració responsable, no només amb relació als fons europeus o a les obres per a la modernització dels establiments turístics, sinó que també a totes les obres públiques i privades que es puguin.