Ensenyat denuncia «el discurs colpista de la dreta» i alerta d’una campanya per a desprestigiar les institucions

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha mostrat preocupació davant «el discurs colpista dels partits de dreta i extrema dreta». Durant la compareixença habitual dels dilluns, el portaveu ecosobiranista ha censurat «el fanatisme ideològic i l'oportunisme polític» i ha denunciat la campanya per a «deslegitimar i desprestigiar» les institucions. «Portam tres dies amb un discurs populista i amb un llenguatge bèl·lic que ens recorda al missatge de la dreta en els dies previs al cop d’estat de 1936», ha assegurat Ensenyat.

Segons ha explicat Miquel Ensenyat, «aquest llenguatge colpista suposa un seriós problema per a la democràcia». En aquest context ha destacat que «per a l’extrema dreta, i un sector important del PP sembla que tot val per arribar al poder». De manera contundent, el portaveu parlamentari de MÉS ha criticat que el PP «ha comprat el discurs i el llenguatge del partit de Santiago Abascal en lloc de col·locar-li un cordó sanitari, com ocorre a França, Alemanya o Suècia, i com hem demanat insistentment des de MÉS per Mallorca». Ensenyat ha fet una crida al PP de les Illes Balears per a distanciar-se d’aquest discurs.

Precisament, i en el mateix sentit, Ensenyat ha assegurat que aquests discurs «alimenta determinants comportaments que són intolerables». De fet, dimarts Parlament es debatrà una PNL impulsada pels grups que donen suport al Govern i que pretén condemnar l’escalada de violència contra les persones LGTBI. «Darrera aquestes agressions hi ha un discurs d’odi, no només contra el col·lectiu LGTBI, sinó contra les persones nouvingudes. Un discurs d’odi que també s’ha traduït en agressions i vulneracions dels drets lingüístics», ha conclòs Ensenyat.