Més per Menorca, decepcionats per la nova Llei de Joventut: «No respecta les competències pròpies dels Consells»

El portaveu del grup Més per Menorca al Consell Insular de Menorca, Josep Juaneda, ha assegurat aquest divendres durant la Comissió General de Consells Insulars celebrada en el Parlament que l'avantprojecte de la Llei de Joventut «parteix d'una concepció errònia i té com a conseqüència un redactat que no respecta ni l'arquitectura institucional de la comunitat autònoma, ni les competències pròpies dels Consells».

En aquest punt, ha defensat que el text «tracta la competència de joventut com una competència delegada o transferida als consells i no com una competència pròpia d'aquests, sobre la qual el Govern només té la facultat d'establir principis generals i garantir la coordinació».

En aquest sentit, ha demanat que la llei tengui un articulat que reguli l'exercici de la competència per part dels Consells, que són els que ostenten la competència segons l'Estatut d'Autonomia que són, i reguli la potestat del Govern quant a principis generals i coordinació.

D'altra banda, Juaneda ha considerat imprescindible que la llei «serveixi d'eina per a garantir el foment de la participació activa dels joves en la societat, posant especial atenció a l'hora explorar diferents formes, a través de les quals, els joves puguin participar en aquelles decisions que els afecten directament i en tot allò que afecta el futur de la societat».

Així mateix, ha indicat que, tenint en compte que aquesta llei preveu que les polítiques de joventut es duguin a terme des d'una perspectiva transversal, és necessari que les administracions públiques de les Balears incorporin aquesta visió de transversalitat a l'hora de dissenyar qualsevol política que pugui afectar les persones joves.

En aquest sentit, ha dit que entenen necessàries les eines com les comissions interdepartamentals que es preveuen en la llei, amb l'objectiu que qualsevol dels serveis i departaments de totes les administracions promoguin polítiques des de la perspectiva dels joves.

Finalment, Juaneda ha destacat la importància que aquesta llei dediqui part del seu contingut a la promoció de l'autonomia de les persones joves en el seu inici del propi projecte de vida. «Tenir en compte les necessitats a cada moment que tenen els joves, com un treball per a tot l'any o aconseguir un habitatge digne, és fonamental per a garantir una satisfactòria incorporació a la vida adulta», ha manifestat.

«Tenim un gran capital de joves formats que es troben grans dificultats per a iniciar el seu projecte vital en la terra on han nascut, alguns perquè no aconsegueixen un treball estable, uns altres perquè no poden independitzar-se per falta d'habitatge assequible i altres perquè sofreixen les limitacions en mobilitat cap a l'exterior», ha conclòs.