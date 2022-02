[VÍDEO] Vidal rebutja que un carrer de Madrid dugui el nom del creuer franquista 'Baleares'

El senador de designació autonòmica per les Illes Balears Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, ha manifestat, conjuntament amb els senadors d'Adelante Andalucía, Compromís i Geroa Bai amb els que comparteix grup a la cambra alta, la seva oposició a que la Justícia espanyola hagi revocat la llei de memòria històrica i faci possible «la ignomínia que Madrid tengui un carrer a nom del creuer de guerra feixista Baleares».

Vidal ha recordat que el Baleares «a principis de febrer de 1937, ara fa just 85 anys, va ser el responsable de la massacre de entre 3000 i 6000 persones a la denominada 'Desbanda' a la carretera del litoral entre Màlaga i Almeria: una de les pitjors atrocitats de la guerra civil espanyola, que va sumar-se a altres bombardejos terribles a Castelló i a Benicarló».

En aquest sentit i apel·lant «a la veritat, la justícia i la reparació» l'ecosobiranista ha fet palès que la revocació de la llei de memòria «és una barbaritat» i que «la decència democràtica i el compromís antifeixista exigeixen que ni el carrer de Madrid ni el monòlit de Palma -en referència al monument erigit a la plaça de Sa Feixina- continuïn».

El senador mallorquí ha dit sentir «vergonya com a mallorquí que un creuer de guerra amb el nom Baleares cometés aquells crims espantosos» i ha fet una crida a «tots els demòcrates de l'Estat» a no permetre que la memòria del que va significar el terror franquista «quedi en l'oblit».