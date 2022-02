L'Espai FeminisMÉS, un nou òrgan de debat per al foment de la igualtat

Les dones de MÉS per Mallorca han oficialitzat aquest dijous en una Assemblea constituent l'Espai FemnisMÉS, el qual va ser aprovat el passat mes de novembre durant l'Assemblea General del partit. «Un espai per debatre, per trobar-nos, per pensar. Un espai de sororitat. Juntes, les dones fem sempre avançar la societat. I per això, era imprescindible un espai com aquest. Obert a totes», ha declarat la impulsora de Comunicació i Campanyes de l'Espai FeminisMÉS, Anabel Riveras.

Aquest nou òrgan té l'objectiu d'impulsar la participació de les dones, la feminització del partit, la sororitat i les polítiques feministes. Segons ha comunicat la formació, un dels motius de la seva creació és que MÉS per Mallorca entén el feminisme com un dels seus principis polítics i en defensa la igualtat de drets entre les persones i el dret a l'autodeterminació com a subjecte polític.

Aquest espai esdevé un òrgan d'assessorament, de debat i d'impuls dels valors i de les polítiques d'igualtat de MÉS per Mallorca, tant en l'àmbit intern com en l'extern. Així com el punt de trobada, formació i cohesió de totes les dones militants i simpatitzants de la formació. «Les dones de MÉS apostem per la capacitat de transformació de la societat amb mirada feminista«, ha emfatitzat Riveras.