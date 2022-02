Més per Menorca només negociarà la nova Llei Turística si hi ha una limitació de places

«Durant les últimes setmanes hem assistit perplexos a les informacions que s’han anat coneixent sobre una nova Llei Turística de les Illes Balears. Si el Govern volia mantenir en secret la norma, per què va presentar públicament a Fitur el seu contingut?», es demana Més per Menorca.

Per això, Més per Menorca no s’havia volgut manifestar fins ara: els menorquinistes consideren necessari que es dugui a terme un procés obert i públic de debat, donada la importància d’una llei així per a les Illes Balears. Ara bé, donada la rellevància mediàtica que ha adquirit el tema, Més per Menorca ha decidit publicar quines seran les seves prioritats de cara al debat i tramitació d’aquesta nova llei:

Limitació de places turístiques . El passat mes de setembre, ja vam posar de manifest la rellevància d’establir un sostre de places turístiques a partir del qual no se’n poguessin crear de noves. En conseqüència, només negociarem una nova llei turística si conté una limitació de places.

La política de modernització hotelera haurà d'anar vinculada a mesures d'estalvi d'aigua i eficiència energètica. Més per Menorca no acceptarem en cap cas que la modernització de la planta hotelera impliqui saltar-se els paràmetres urbanístics, com ja va permetre el Govern amb el Decret llei 8/2020, que permetia als hotels ampliar la seva superfície en un 15%.

Garantir una solució d'habitatge als treballadors de l'hoteleria . El monocultiu turístic provoca l'arribada de molts de treballadors des de fora de les Illes que tenen moltes dificultats per trobar un habitatge durant la temporada turística, el que provoca una pressió a l'alça dels preus del lloguer, tot dificultant l'accés a l'habitatge també per als residents. Cal doncs, que els hotels garanteixin una solució habitacional als seus treballadors.

Respecte a les competències dels consells insulars. L'Estatut d'Autonomia estableix que la ordenació turística és una competència dels consells insulars, però sembla que el Govern ha oblidat aquesta clàusula amb una llei de la qual, si bé encara no es coneix el seu redactat, s'extralimita en una regulació que correspon els consells.

Per tots aquests motius, Més per Menorca emplaça el Govern a tenir «el debat seriós i rigorós sobre la futura Llei Turística que es mereix la ciutadania».