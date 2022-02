El Pi critica a Hisenda que no publiqui les balances fiscals, tot i haver-ho aprovat el Parlament el 2020

Aquest dimarts, 1 de febrer, el portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha criticat a la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, la no publicació de les balances fiscals. «La consellera ens ha vengut a dir que no tenen intenció de publicar les balances, i, per tant, incomplir l'acord adoptat el 18 de febrer amb l'aprovació del punt que obligava el Govern a publicar-les», ha comunicat Melià.

Va ser el passat 18 de febrer de 2020 quan el Parlament, a iniciativa d'aquest grup parlamentari, va aprovar una proposició no de llei que instava el Govern espanyol a publicar anualment un càlcul de les balances fiscals entre les Balears i les administracions públiques de l'Estat espanyol. Davant els fets, Melià ha remarcat que «la publicació de les balances fomenta la transparència fiscal i de la despesa pública i facilita la valoració econòmica dels desequilibris territorials, tot servint d'eina per a l'avaluació, generació i correcció de les polítiques redistributives».

A més a més, el diputat ha reiterat la postura del Pi amb relació al nou sistema de finançament que s'està debatent. «El nou sistema ha d'introduir i garantir el principi d'ordinalitat, és a dir, que els mecanismes de solidaritat i anivellació no reverteixin el rànquing de recursos per càpita. El sistema ha de reduir les diferències entre les Comunitats riques i les pobres, però no intercanviar les seves posicions», ha declarat.