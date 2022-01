El Pi anuncia la seva contraproposta al model de finançament: concert econòmic i tenir en compte la sobrepoblació i la població flotant

El PI - Proposta per les Illes Balears ha demanat la compareixença de la consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, al ple del Parlament per la no publicació el 2021 del càlcul de les balances fiscals. El portaveu d’El Pi al Parlament, Josep Melià, ha explicat que el 18 de febrer del 2020 el Parlament va aprovar una proposició no de llei d’El Pi que obligava el Govern a publicar anualment les balances fiscals entre les Illes Balears i el Govern de l’Estat.

Així mateix, aquest dimarts, Melià i Gili s’han reunit amb la consellera d’Hisenda on han presentat les reclamacions d’El Pi per incorporar en el nou sistema de finançament. «Per a nosaltres el millor model és el concert econòmic, on la comunitat recaptaria els impostos generats i després es transferiria una part a l’estat per les despeses comunes», ha destacat el portaveu.

La formació proposa simplificar i objectivar els criteris de càlcul del model de finançament, així com introduir noves variables correctores com la sobrepoblació, la població flotant i l’índex de preus regional. «Tenim un model productiu basat en el turisme, això provoca, que durant bona part de l’any la població de les Illes augmenti significativament. Per tant, les infraestructures com els hospitals, depuradores, carreteres, veuen augmentada la seva pressió. No pot ser que el nou sistema de finançament no tengui en compte això, cal que hi quedi reflectit», ha assegurat Melià.

Així, el portaveu ha reclamat que s’actualitzin les dades per a calcular el nou sistema de finançament. «La proposta del Ministeri es basa en dades de l’any 2017 o anteriors, això provoca desfasament. El sistema pateix un decalatge massa pronunciat».

Melià considera que s’ha de donar més pes a la variable d'insularitat, «a les Balears li suposen només 88 milions. Els recursos del REB s’han d’excloure a l'hora de calcular els recursos del sistema de finançament com té Canàries. El factor de correcció de la insularitat perd pes a la proposta (0,48%) amb relació al sistema vigent (0,6)».

El Pi també ha proposat que es condoni el deute acumulat per l’infrafinançament, i que es tengui en compte les despeses financeres generades per la infradotació de les competències de salut i educació que pateixen un deute històric. El portaveu considera que atès que al cost educatiu s’hi incorpora la despesa universitària, «defensam que es tengui en compte els universitaris matriculats a universitats públiques a distància o en línia».

Finalment, Melià ha incidit en què la formació no acceptarà cap model de finançament que no inclogui el principi d’ordinalitat.

«Per a nosaltres és un element fonamental i estructural de qualsevol nou sistema de finançament. A la PNL d’El Pi del 2020 ja es va aprovar que el principi d’ordinalitat era fonamental que s’incorporés en el nou sistema».