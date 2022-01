El Pi proposa que es paralitzi la contractació en bloc de nou centres de salut

El portaveu d'El Pi al Parlament, Josep Melià, ha demanat que es paralitzi la contractació en bloc de nou centres de salut, que es revoqui i es deixi sense efecte aquesta contractació i se substitueixi per una en diferents lots per a, com a mínim, es faci una contractació individual per a cadascun dels centres.

La formació centrista ha registrat en la Cambra autonòmica una Proposició No de Llei (PNL) en aquest sentit.

Melià ha assenyalat que d'acord amb la legalitat vigent les administracions publicades han de procurar la contractació en lots per a afavorir que el màxim d'empreses puguin participar en la licitació, així com que hi hagi garanties contra els possibles abusos o retards en els pagaments que puguin patir les empreses subcontractades.

El portaveu de la formació ha ressaltat que l'actuació de l'Executiu autonòmic ha rebut el rebuig i crítiques per part de les patronals empresarials de les Illes, que han advertit que aquesta pràctica limita la participació.

En la mateixa línia, Melià ha assenyalat que preguntarà a Armengol en el ple d'aquest dimarts si considera «propi d'un govern de diàleg i consens que les patronals estiguin disgustades per la licitació en bloc».