El PSIB-PSOE presenta mocions a tots els ajuntaments per «pacificar el trànsit a les zones escolars i reduir la contaminació»

El PSIB-PSOE ha presentat una moció a tots els ajuntaments de les Illes amb l'objectiu de crear entorns segurs a les escoles de les Balears pacificant el trànsit i reduint la contaminació que provoquen els vehicles de motor, principalment els cotxes o motos. Aquesta iniciativa ha estat impulsada pel secretari d'Agenda Urbana de la formació, Joan Ferrer; el secretari de Mobilitat Sostenible, Jaume Mateu, i la secretaria d'Emergència Climàtica i Medi Rural, Pilar Carbonero.

Ferrer ha explicat que «el disseny de les ciutats i pobles necessiten un replantejament perquè precisament, en les zones escolars, és on s'han produït una sèrie d'accidents de trànsit i els socialistes volem demostrar que un altre model de mobilitat és possible». Així mateix, el secretari d'Agenda Urbana ha exposat que «volem continuar impulsant mesures de mobilitat sostenible per pacificar el trànsit als entorns escolars i reduir, també, les emissions contaminants que provoquen d'anys a la salut de les persones i, especialment, als infants».

Per part seva, Mateu ha incidit que «les polítiques de mobilitat que impulsam els socialistes posen l'accent en les persones més enllà que les màquines, per això necessitam ciutats amables on els vianants i els ciclistes puguin discórrer en total seguretat», i hi ha afegit que «l'entorn escolar és important perquè educam als infants i als joves en com volem que sigui la mobilitat del futur».

Carbonero, per part seva, ha subratllat que «està comprovat científicament que la contaminació de l'aire influeix tant en el desenvolupament cognitiu com físic dels infants i joves», per això ha incidit que «és important preservar els espais escolars lliures de fums eliminant els cotxes per poder arribar a zero emissions de fums contaminants en els entorns més propers dels centres educatius».

Finalment, cal recordar que aquesta iniciativa ja s'està duent a terme a tots els municipis on el PSIB-PSOE té responsabilitats de govern i la intenció dels membres de la Comissió Executiva és «que s'ampliï a tots els altres municipis que encara no ho estan fent perquè puguin tenir zones escolars més segures als pobles i ciutats».