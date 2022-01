Unides Podem: «És lamentable que el Bisbat de Mallorca no sàpiga el nombre d'immatriculacions que l'Església va perpetrar a les Balears»

Unides Podem ha reclamat aquest divendres la devolució dels béns immatriculats des del franquisme per part de l'Església catòlica. La portaveu de la formació al Consell de Mallorca, Magdalena Gelabert, ha al·legat que «l'acord a què s'ha arribat aquesta setmana, que legalitza tots els béns registrats per l'Església des del 1946, ens sembla limitat i insuficient, ja que implica que gairebé el 80% del patrimoni històric de l'Estat es quedaria en mans de l'Església». Gelabert ha puntualitzat que «ens sembla irrisori que en l'acord d'aquesta setmana s'expliciti que es tornaran a penes 1.000 propietats quan hi ha més de 34.000 que es regularitzaran sense demostrar-se la seva propietat».

D'altra banda, ha qualificat de «vergonyoses» les declaracions del Bisbat de Mallorca, que desconeix els béns que es va apropiar de manera indeguda. «Ens sembla lamentable que el Bisbat no sàpiga el nombre d'immatriculacions que va perpetrar l'Església a les Balears», ha comentat Gelabert. La portaveu d'Unides Podem també ha explicat que «a les Balears hi ha més de 200 béns immobles apropiats de manera indeguda des del 1998, any en què Aznar va fer la reforma hipotecària que beneficiava l'Església, i més de la meitat d'aquestes propietats són a Mallorca. Volem que es tornin totes les immatriculacions que l'Església ha perpetrat des del franquisme, evidentment després de la investigació pertinent».

En aquest sentit, la també vicepresidenta de l'IMAS ha sentenciat que «hem d'articular fórmules normatives que permetin declarar la nul·litat de totes les immatriculacions realitzades sense títol suficient i, en particular, el patrimoni històric d'arrel religiosa». En relació amb això, Gelabert apuntava també que «ens sembla inacceptable que des del 1998 fins al 2015 hàgim tengut una llei que donava un poder a l'Església basada en la regulació franquista».

A més, Gelabert ha explicat que a Podem porten anys «reclamant que l'Església catòlica torni les propietats que va expropiar. Ho vam fer a l'anterior legislatura i seguirem intentant fer justícia davant un dels escàndols immobiliaris més grans de la història del nostre país». Cal recordar que el 2016 Podem ja va presentar una Proposició no de Llei (PNL) per a reclamar la titularitat del domini o altres drets reals immatriculats a favor de l'Església catòlica.

D'altra banda, la portaveu d'Unides Podem ha celebrat el registre de la Comissió de recerca sobre les agressions sexuals a la infància i l'adolescència per part de membres de l'Església catòlica. Segons Gelabert, «la iniciativa que van anunciar les companyes d'Unides Podem al Congrés dels diputats aquest dimecres fa un pas més cap a la reparació de les víctimes i la no repetició». També ha comentat que «és el moment que l'Església catòlica depuri responsabilitats i s'acabi amb el secretisme. No només s'interpel·la les víctimes, sinó que aquesta situació ens interpel·la a tota la societat».