El Pi reclama al Govern la gratuïtat en el transport per als alumnes que cursin estudis postobligatoris fora del seu municipi

El grup parlamentari d’El Pi-Proposta per les Illes Balears ha registrat una Proposició no de Llei en què insta el Govern a prendre les mesures i a destinar els recursos que siguin necessaris per a garantir el dret a l’educació i a la igualtat d’oportunitats per accedir als estudis postobligatoris, ampliant la gratuïtat dels desplaçaments als alumnes menors de 18 anys que els cursen fora del seu municipi de residència.

La diputada d’El Pi, Lina Pons, ha assegurat que actualment, a causa de l’augment dels alumnes que cursen estudis obligatoris fora del seu municipi, en les 237 rutes de transport escolar existents a les Illes Balears, hi ha molt poques places lliures per als itineraris dels nivells obligatoris que poden ser utilitzades per a l’alumnat dels estudis postobligatoris. «És evident que no són suficients per cobrir les necessitats dels alumnes matriculats a Batxillerat, FP i ensenyaments artístics a municipis diferents del de la seva residència», ha remarcat.

Així mateix, la diputada ha explicat que a les Balears hi ha 34.198 alumnes de Batxillerat i FP que es desplacen diàriament a altres municipis per a rebre formació i ho han de fer pels seus propis mitjans. «Aquest fet atempta contra el dret a l’educació, ja que s’està limitant la possibilitat de triar els estudis superiors a aquells estudiants de famílies amb menys recursos econòmics, per als quals el trasllat diari a un altre municipi per rebre formació suposa un cost inassolible», ha destacat.

Segons Pons, per a garantir aquests drets i aconseguir aquests objectius, el Govern «ha de possibilitar els desplaçaments d’aquests alumnes de manera gratuïta, ja sigui amb la contractació de més efectius de transport escolar per cobrir la total demanda en les rutes establertes, o en cas que això no sigui factible, estenent la gratuïtat del transport públic ordinari per a tots aquells estudiants menors de 18 anys que realitzin la seva formació fora del seu municipi de residència».