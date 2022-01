El Pi tracta «d'inadmissible i d'insult» la licitació en un únic lot dels nou centres de salut

Davants els darrers fets ocorreguts amb la licitació d'obra i servei per a nou centres de salut a Mallorca en un únic lot, El Pi-Proposta per les Illes Balears s'ha posicionat dient que és un fet «inadmissible i d'insult», segons ha comunicat el portaveu del grup parlamentari, Josep Melià. «Només s'afavoreix als grans operadors i perjudica la petita i mitjana empresa de Balears», ha concretat.

Anteriorment, Melià ja havia formulat una pregunta oral a la presidenta del Govern denunciant aquesta situació i demanant que es rectifiqués. Concretament, demanava que la licitació es fes per lots, per tal que cada centre de salut fos una contractació diferent i possibilités així la participació de les empreses de les Balears.

A més a més, el diputat ha recordat que els partits que donen suport al Govern varen donar suport a una proposició no de llei d'El Pi perquè els contractes es licitessin per lots, aprovant així la iniciativa. Però, l'executiu «fa cas omís i s'ha de veure sotmès a recursos per part de les patronals de la petita i mitjana empresa i també amb la queixa formal de la CAEB», ha criticat Melià; qui ha afegit que «a l'hora de la veritat el Govern ha afavorit els grans operadors de fora de les Illes Balears».