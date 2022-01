El PSIB de Sóller demana la reprovació d’una regidora del PP per «menysprear i faltar al respecte als veïnats»

El grup municipal del PSIB a Sóller ha demanat la reprovació de la regidora del PP Mar Castañer per «haver faltat al respecte i fet befa» dels veïnats del municipi que han assistit al ple ordinari, i han exigit a la regidora i al batle, Carlos Simarro, que els demanin disculpes públicament.

El portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Sóller, Jaume Mateu, ha censurat aquest «menyspreu, despreci i falta d’empatia i escrúpols» de la regidora Castañer «a l’hora de referir-se als ciutadans que vénen al ple a defensar una qüestió que afecta el seu barri i el seu dia a dia», en referència a un comentari que la regidora ha fet en acabar una votació.

Castañer ha dit dels veïnats que «no saben a què vénen» al ple, en referència a la seva assistència en la sessió d'aquest dimarts per a defensar les seves reivindicacions durant el debat i votació d’una moció que afecta un carrer peatonal del port de Sóller.

En particular, la moció recollia la petició de les associacions de veïns i de comerciants sol·licitant la revisió de la llicència d’obra d’un edifici situat al port de Sóller, en el soterrani del qual està prevista la construcció d’un aparcament. De construir-se, aquest aparcament suposaria l’obertura del trànsit rodat als veïnats de l’edifici en un tram del que ara és un carrer peatonal.

La iniciativa finalment ha sortit aprovada, amb els vots en contra de PP i El Pi. Un cop acabada la votació, el batle ha interpel·lat irònicament els assistents, demanant-los per què no aplaudien si finament s’havia aprovat el que ells volien. Aleshores, Castañer ha contestat a Simarro que «aquests no saben a què vénen».

Tot plegat, a parer de Mateu, es tracta «d’una demostració més que l’actual equip de govern no es pren seriosament la seva feina ni les reivindicacions i necessitats de la gent del poble» i ha lamentat profundament «el menyspreu demostrat pel batle i la regidora als sollerics i solleriques quan es pensen que ningú els escolta», demanant-se «què més deuen dir quan els micròfons del plenari estan apagats de veres».