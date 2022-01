Més per Menorca aconsegueix incloure el finançament de l’etapa 0-3 a la nova Llei d'Educació

Més per Menorca ha aconseguit el suport dels grups parlamentaris per a incloure a la nova Llei d’Educació una esmena (8942/21) que estableix l’obligació del Govern de «finançar» envers la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys). El redactat original que s’ha substituït només deia que la Conselleria havia de «facilitar dotacions econòmiques». També s’afegeix, gràcies als menorquinistes, que aquest finançament autonòmic «ha de ser estable i progressiu, d’acord amb els objectius d’aquesta llei i les disponibilitats pressupostàries».

El diputat Josep Castells ha afirmat que es tracta d’una millora «molt rellevant» perquè el Projecte de llei deia que era la Conselleria –per tant només amb el pressupost particular d’aquesta–, qui havia de «facilitar dotacions econòmiques», en el que esdevenia un redactat molt poc inconcret. «Sembla ser que la Conselleria va redactar aquest article amb por, com si només es volgués comprometre a destinar a l’educació 0-3 algunes engrunes del Pressupost», ha remarcat.

«Ara la Llei diu que és el Govern –per tant, amb la disponibilitat del total del Pressupost anual– el qui ha de finançar, sense eufemismes, aquesta etapa clau per una Educació digna, justa i universal», ha explicat Castells, qui també ha recordat que l’Educació 0-3 és «una lluita constant de Més per Menorca».

Els menorquinistes lamenten, no obstant això, que el Govern hagi rebutjat en ponència un

seguit d’esmenes (8945 i 8946) que proposaven, d’una banda, un pla de creació i manteniment de places en el termini de dos anys i; d’altra banda, el finançament per plaça «igual i cert» per a totes les escoles de la xarxa que en el termini de 3 anys «cobrís almenys el 33% del cost per plaça». Si s’haguessin aprovat aquestes esmenes suposaria una aportació del Govern: d’una banda, de 8.000 euros per unitat a les escoletes de la xarxa pública; i, per altra banda, de 4.000 euros per unitat a les escoletes privades de la xarxa complementària.

«Malgrat que no s’hagin aprovat durant la ponència, les esmenes estan vives i continuam

negociant amb la Conselleria perquè el Govern ha de demostrar que la firma del Pacte per a l’Educació 0-3 que va signar el 2019 no queda en paper banyat», ha assegurat Castells.