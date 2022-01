MÉS demana que compareguin els ministres de Defensa i Afers Exteriors per a explicar l'enviament de tropes espanyoles a l'Europa de l'Est

El senador de designació autonòmica Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha sol·licitat la compareixença al Senat espanyol de la ministra de Defensa, Margarita Robles, així com el seu homòleg d'Exteriors, José Manuel Albares, per a «aclarir l'enviament d'efectius navals espanyols al Mar Negre així com un possible desplegament de força aèria a Bulgària i quin és el posicionament de l'Estat espanyol davant el conflicte».

L'ecosobiranista ha recalcat que «ni l'OTAN ni la Rússia de Vladimir Putin representen, ara per ara, una sortida dialogada a la qüestió ucraïnesa, que necessita desescalar, desmilitaritzar i un treball diplomàtic constant per arribar a una solució basada en la cultura de pau, els drets humans, el respecte per les minories i la sobirania territorial dels pobles»

En aquest sentit Vidal s'ha demanat «on són Josep Borrell i la Unió Europea quan se'ls necessita?» i ha instat que es permeti «una mediació i posterior supervisió tant de Nacions Unides com de la OSCE a la regió, així com la paralització de la integració d'Ucraïna a l l'OTAN».

Finalment l'ecosobiranista ha expressat que, al seu parer, la solució rau en «més esperit i cultura realment europeista, en defensar els drets dels pobles i en potenciar una veritable transició energètica cap a energies renovables que impedeixi la seva utilització geopolítica».