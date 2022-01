Pere Malondra serà el nou director gerent de l'Institut d'Estudis Baleàrics en substitució de Mateu Malondra

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura reestructura l'àrea de Cultura amb la designació de Pere Malondra com a nou director gerent de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) per a impulsar la delimitació de competències amb l'Institut d'Indústries Culturals (ICIB) des del diàleg amb el sector.

El nomenament serà efectiu en els pròxims dies, de manera oficial en el BOIB i després d'informar el Consell de Govern. Pere Malondra compatibilitzarà el seu càrrec amb el de la gerència de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears (FOSIB), encara que únicament cobrarà el sou de la FOSIB. A l'IEB, comptarà, a més, amb un director adjunt, pendent de nomenament, fet que constata l'aposta del Govern de les Illes Balears per l'organisme de la Conselleria dedicat al foment de la llengua i la cultura de les Illes Balears.

Pere Malondra (Alcúdia, 1970) va ser nomenat gerent de la FOSIB en 2019 i, sota la seva direcció, el Govern de les Illes Balears ha posat en marxa el projecte de la Capsa de Música, futura seu de l'Orquestra Simfònica actualment ja en construcció amb finançament publicoprivat. A més, Malondra ha augmentat la presència de la formació musical en municipis de totes les Illes i ha posat en marxa, juntament amb la Direcció General de Cultura, Illes Sonores, un programa de concerts, convocatòries i accions culturals que reivindiquen el treball dels compositors i intèrprets de les Illes Balears des de la recerca, la interpretació i amb un repertori més contemporani. Abans d’això, Malondra, de professió administrativa a l’ATIB des de 1992, va ser regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Alcúdia i president de la Fundació Escola Municipal de Música d'Alcúdia durant tres mandats.

El Govern de les Illes Balears ha agraït la tasca exercida per Mateu Malondra com a director de l'IEB «amb polítiques destinades a la reactivació del sector durant la pandèmia o el llançament de línies d'ajudes específiques per al foment de la creació i la recerca. A més, ha coordinat i dirigit el programa d'actes per a la celebració dels 50 anys de l'IEB».