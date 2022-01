Un tribunal dona dos mesos a la Generalitat de Catalunya perquè obligui les escoles a imposar el castellà als alumnes

La Generalitat de Catalunya té dos mesos de termini per executar la sentència que obliga a aplicar el 25% de castellà a les escoles.

La mesura arriba després que el Tribunal Superior de Justícia hagi declarat ferma la sentència.

Ara, el Tribunal posa un termini de deu dies al Departament d'Educació per respondre que n'està assabentat, un període en què pot demanar aclariments al Tribunal. Passats aquests deu dies, la llei estableix un termini de dos mesos perquè s'apliqui.

Segons ha explicat el conseller d'Educació del Govern de Catalunya, Josep Gonzàlez-Cambray, el que ha passat avui és una notificació perquè la Generalitat estableixi quin òrgan farà el seguiment de l'aplicació de la sentència.

El conseller d'Educació també ha dit aquest divendres que encara no tenen cap notícia de les intencions del ministeri sobre si demanarà o no aplicar la sentència.

En cas que no s'apliqui la sentència en aquest termini de dos mesos, la llei estableix que es podrà executar de manera forçosa, sempre que algunes de les parts o un afectat ho demani. És a dir, el govern espanyol -que ja va insinuar que no ho demanaria- o qualsevol persona que pugui acreditar davant del tribunal que està sent perjudicada per la no aplicació.

Recordem que aquest procediment es va iniciar quan era vigent la llei Wert (la LOMCE) i que ara n'hi ha una altra, la llei Celaá (la LOMLOE); aquest element potser podria modificar l'aplicació de la sentència.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reiterat que «el català i l'escola no es toquen», en un tuit en què ha afegit que el govern treballa «en el desplegament normatiu per refermar el model d'escola catalana».

Oposició de la comunitat educativa

A finals de novembre, quan es va saber que el Suprem espanyol confirmava l'obligatorietat de la quota de castellà, entitats i sindicats varen cridar el govern a desobeir.

Paral·lelament a aquesta decisió, altres tribunals han anat sentenciant en els últims mesos i anys que algunes classes, individualment, ja haguessin d'aplicar la quota lingüística.