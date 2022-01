El Pi reclama al Govern que equipari els honoraris dels mediadors familiars amb la resta de professionals estatals

En el marc del Dia Europeu de la Mediació que se celebra aquest divendres, el grup parlamentari d'El Pi-Proposta per les Illes Balears ha registrat una Proposició no de Llei per a reclamar que s'adoptin una sèrie de mesures en aquest àmbit professional.

Així, la iniciativa insta el Govern a «dignificar i reconèixer la professionalitat dels mediadors que participen en el Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears, depenent de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant l'equiparació dels seus honoraris amb els de la resta de mediadors estatals».

La diputada Lina Pons ha explicat que els mediadors de les Balears pateixen un greuge comparatiu amb la dels seus companys a escala estatal: «A la nostra comunitat els mediadors cobren 35 € per sessió, mentre que per exemple, a la Comunitat de Madrid reben per sessió i per part, sense conveni, la quantitat de 96,80 € de la primera a la tercera sessió i de 108,90 € a partir de la quarta sessió i fins al final».

La PNL també reclama al Govern que se subvencionin la totalitat de les sessions de mediació dutes a terme pel Servei de Mediació Familiar. «Només se subvenciona un total de 8 sessions, que en la majoria dels casos no són suficients per tancar el procés de mediació. Això, provoca que les persones que han sol·licitat la mediació hagin d'acabar pagant de la seva butxaca la resta de sessions fins al final, tot vulnerant el principi de gratuïtat que empara aquest dret establert per llei», ha criticat Pons.

Amb tot, Pons ha explicat que a estats com França tenen implantada des de 2017 la mediació obligatòria com a pas previ a l'inici dels tràmits judicials en assumptes de família. «A Espanya, si volem impulsar la figura de la mediació i dotar-la del protagonisme que ara no té, hauríem de reformar prèviament la Llei d'Enjudiciament Civil. Per això, en la PNL instam al Govern de l'Estat a realitzar els canvis normatius que siguin necessaris per implementar un servei de mediació obligatori, previ a l'inici dels tràmits judicials en assumptes de família», ha conclòs.